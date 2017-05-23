Ağrı KYK Yurtlar Arası Badminton İl Birinciliği

Ağrı Kredi Yurtlar Kurumunda, yurtlar arası badminton il birinciliği düzenlendi.

Yurtlarımızda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yurtlarımızda eğitsel sosyal kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler arasında bulunan Badminton KYK Yurtlar arası İl Birinciliği müsabakaları İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.

Dereceye Giren Sporculara kupa ve ödülleri düzenlenen tören ile Badminton İl Temsilcisi ve Kyk antrenörü Yılmaz Pur, Kyk Müdürü Nazan Dilan Demircan tarafından takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular

Kızlar; 1.Dicle Öz / 2. Zeynep Erdem / 3. Gülizar Kızıltaş / 4. Nurgül Uzun

Erkeklerde; 1. Ali Eren Direk/ 2. Murat Çiftçi / 3. M.Emin Yeşilmen /4 .Muhammed Acun Sal

23 Mayıs 2017 , Salı

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