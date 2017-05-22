Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 kilo 960 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 kilo 960 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında durdurulan tırda yapılan aramada, yasal ürünler arasına gizlenmiş 5 çuval içerisinde 99 pakette 107 kilo 960 gram eroin ele geçirildiği, İran uyruklu sürücü G.A'nın gözaltına alındığı kaydedildi.

22 Mayıs 2017 , Pazartesi

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