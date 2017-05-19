Vali Işın Sporcuları Makamında Ağırladı

Ağrı Valisi Musa Işın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sporcularla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Musa Işın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sporcularla bir araya geldi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın Türkiye şampiyonlarında çeşitli dallarda dereceye girmiş sporcuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Işın öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı çok memnun kaldığını ve öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Sporda göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı öğrencileri ve antrenörleri tebrik eden Işın, "Sporunuzu sakın bırakmayın. Spor yaparken aynı zamanda derslerinizde de geri kalmayın. Sporda ki performansı derslerinizde de gösterin. Çünkü spor kadar okul derslerinizde önemlidir" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak tarafından Vali Işın'a spor ayakkabı ve eşofman takımı hediye edilirken Vali Işın da, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret çekilen hatıra resmi ile son buldu.

19 Mayıs 2017 , Cuma

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