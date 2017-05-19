 

19 Mayıs 2017

81 ilde doğalgaz dönemi başlıyor

EPDK Başkanı Yılmaz, "İnşallah önümüzdeki yıl 81 ilimize doğalgazı ulaştırmış olacağız" dedi.

    Türkiye'de 15 yıl önce 6 olan doğalgaz kullanılan il sayısı hali hazırda 78'e yükselirken, gelecek yıl itibarıyla bunun tüm illere yayılması hedefleniyor.

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğalgazın hemen herkes için büyük bir konfor olduğunu söyledi.

     Dünyada doğalgazdan faydalanmanın gelişmişliğin bir ölçüsü haline geldiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de de artık enerji kaynaklarına erişim ve enerji tüketim miktarlarının konfor ve çağdaşlığın ölçüsü olduğunu vurguladı.

Halkın konforunu artırmak için önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002 yılında 6 ilde doğalgaz kullanılabiliyordu. Şu an hali hazırda Türkiye'nin 78 iline doğalgaz ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıl 81 ilimize doğalgazı ulaştırmış olacağız. Öte yandan şu an 350 ilçemizde doğalgaz var. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde 250 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz. Halkımızın refah ve konforunu artırmak için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Rekabet gücüne katkı

EPDK Başkanı Yılmaz, enerji kaynaklarının, enerjiye erişilebilirliğin ve maliyetlerdeki düşüşün önemli olduğunu, bu 3 konuda ilerlemeye sağlanmasıyla halkın daha rahat edeceğini, sanayi, teknoloji ve üretim bandının önemli aşamalar kaydedebileceğini bildirdi. Yılmaz, "Dolayısıyla halkımızın enerjiye erişimini ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizdeki insanlarımızın konforunu o kadar artırmış oluruz. Doğalgazda teknoloji ve sanayici olarak da aynı düzeyde gelişmişliğin gösterisi söz konusu. O yüzden enerji maliyetlerinin düşmesi ve enerjiye ulaşımın kolaylaşması kendi sanayicimizin rekabet edebilirliğini artırması açısından çok önemli oluyor. Bu yönde de çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

19 Mayıs 2017 , Cuma Bu haber toplam 60 defa okundu.
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