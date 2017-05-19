İL MÜDÜR ALP, 19 MAYIS MESAJI YAYINLADI

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan ALP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Alp mesajında; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 98. yılını hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz.

19 Mayıs 1919, millî mücadelenin başladığı ve aziz milletimizin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür. Türkiye tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Bizlere emanet edilen vatanımızı bütün güzellikleriyle millî ve manevi zenginlikleriyle, çocuklarımıza teslim etmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bu konuda gençlerimize büyük vazifeler düşmektedir. Ülkemizi bilimde, kültürde ve sporda başarı ile temsil ederek göğsümüzü kabartan gençlerimiz, bu yolda azim ve kararlılıkla yürümektedir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Ülkemizin 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması’ hedefine uygun olarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin esas vizyonu olan gençlerimizin bu vatanın kıymetini bilerek yetişmesi, ülkelerini dünyaya öncü ve örnek hale getirme azminde ve kararında olması en büyük arzumuzdur. Gençler ülkemizin dinamizmidir, hareket noktasıdır. Gençlerimiz bu ülkenin gidişatını belirleyeceklerdir. Bu nedenle onların iyi yetişmesi bizim en büyük hedefimizdir ve biz de bu uğurda canla başla çalışıyoruz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın Şehit ve Gazilerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, saygılar sunarım.”



19 Mayıs 2017 , Cuma

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