AİÇÜ'de Mezuniyet Sevinci

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

AİÇÜ Osmanlı konferans salonunda düzenlenen törenin açılışında konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, meşakkatli ve fedakarlıkla geçen dört yılın ardından çalışmalarının meyvesini alan öğrencileri tebrik etti.

Hayatınızda yeni bir dönem başladığını söyleyen Vali Işın, "Yılmadan, usanmadan, karamsarlığa kapılamadan hayatınızdaki bu dönemi iyi şekilde inşa edeceksiniz. Güzel bir üniversitede okudunuz, çok değerli hocalardan dersler aldınız, sizleri anne ve babalarınızı hocalarınızın fedakarlığını tebrik ediyorum." diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut ve yönetimini de tebrik eden Vali Işın, şöyle konuştu:

"Sayın rektörümüz, göreve başladığı ilk günden itibaren sizlerle hemhaldır. Sizin isteklerinizi ve taleplerinizi dinledi ve problemlerinizi çözme noktasında büyük bir gayret göstermektedir. İbrahim Çeçen bey ve vakfı gerçekten ilimizin medarı iftiharıdır, çok büyük bir tesisi Ağrı'ya kazandırmışlar, inanılmaz derecede bir fedakarlık yapmışlardır. Üniversitemiz emsalleri ve emsallerinden önceki üniversitelere nazaran çok önemli mesafeler kat etmiş hemen hemen fiziki gerçekleşmesini tamamlamış, eğitim alanında büyük adımlar içerisinde olacaktır. İbrahim Çeçen bey'i bu büyük fedakarlıklarından ve memleket sevdalısından dolayı gayrı kendilerine buradan şükranlarımızı gönderiyoruz."

AİÇÜ Rektörü Karabulut ise, 2016-2017 yılı mezuniyet töreninin, kuruluşunun 10'uncu yılına denk gelmesi kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karabulut, "Bugün düne göre daha gururla, daha fazla öz güvenle ve daha büyük bir cesaretle adım atabileceğimizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

AİÇÜ, akademik başarıları ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yeni Türkiye'nin inşasında etkin rol oynayan bir üniversite olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Güneşin doğudan doğduğu gerçeğini kendine şiar edinen üniversitemiz, ülkemizin aydınlık yarınlarına huzur, güven, birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışın hakim olması için sorumluluğunun bilincinde olup, öğrencilerimizi bu anlayış ve şuurla yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Üniversitemizi, yarınlara daha büyük bir gururla ve cesaretle taşımak, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan bir üniversite haline getirmek, ancak kenetlenmiş bir ekip ruhuyla mümkün olacaktır. Hiç kimsenin düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, farklılıkları birlikte yaşamanın ortak paydası haline getiren, milli ve manevi değerleri içselleştirmiş bir yönetim anlayışıyla, büyük başarılara birlikte imza atabileceğimizi büyük bir inançla vurgulamak istiyorum."

IC Vakfı Müdürü Meral Dinçer de üniversitenin 10'uncu yılı mezunlarını tebrik ederek, "Bundan sonra ki hayatlarınızda buradaki anılarınızı dostluklarınızı ve burada aldığınız eğitimi kendi yaşamlarınızda sürdüreceksiniz. Ayrıca sayın valim gerek Ağrı halkına gerek gençlere dostane sıcak yaklaşımınız bütün hepimiz tarafından takdire şayan. İyi ki Ağrı'mız da valisiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, fakültelerini derece ile bitiren öğrencilere ve üniversiteyi çeşitli dallarda temsil ederek derece alan öğrenci ve antrenörlere üniversite ve IC Vakfı tarafından ödüllerinin verildiği tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

19 Mayıs 2017 , Cuma

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