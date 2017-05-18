Mehmetçik Tendürek'te PKK'ya nefes aldırmıyor

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'ya karşı son 2 ayda jandarmanın yaptığı 72 operasyonda 2'si sağ olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Tendürek Dağı'nda son 2 ayda jandarmanın gerçekleştirdiği 72 operasyonda, 2'si sağ olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri (JÖH), kış aylarından beri terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında yer alan 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı başta olmak üzere bölge genelinde başlattığı operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Havadan helikopterler ve insansız hava aracı (İHA), karadan da zırhlı araç desteğinde yürütülen operasyonlarda, teröristlere göz açtırmayan jandarma, örgüte bahar aylarında da ağır darbe indirdi.

Mehmetçik, son 2 ayda Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik 72 operasyon yaptı.

Operasyonlarda, 2'si sağ, 9'u ölü 11 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, aynı süreçte söz konusu dağda bulunan sığınaklarda terör örgütüne ait 21 el yapımı patlayıcı (EYP), 720 kilogram amonyum nitrat, 20 gram C4 plastik patlayıcı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 120 mermi ve 4 şarjör ele geçirdi.

Ayrıca operasyonlarda bomba yapımında kullanılan 17 büyük tüp, 7 küçük tüp, 5 akü, 190 metre elektrik kablosu, 785 torpil, 55 dolu çakmak gazının yanı sıra yine örgüt mensuplarına ait 5 çadır, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşam malzemeleri elde etti.

Örgüt mensuplarının yurt dışından Türkiye'ye girerek barındığı alanlardan olduğu belirtilen Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan Mehmetçik, teröristlerin yapmak istediği bazı bombalı eylemleri de önledi.

Mehmetçik, aynı dönemde, teröristlerce Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt ve Güngören köyleri arasındaki stabilize yolun 3 ayrı bölgesine 4 ayrı büyük tüp ve bir düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneğini de bularak olay yerinde imha etti.

Terörle mücadele kapsamında yol kontrollerini de aralıksız sürdüren jandarma tarafından son 2 ayda kentteki bu uygulamalarda "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan aranırken yakalanan 41 şüpheliden 20'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İhanetten vazgeçip yaşamaya devam edin" çağrısı

Ağrı Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığımız terörü bitirmede kararlı ve kararlılığın meyvelerini yiyoruz." dedi.

Ağrı'da mevsim ve iklim koşullarına bakılmaksızın terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Işın, Ağrı ve Tendürek dağlarındaki operasyonların devam ettiğini söyledi.

Vali Işın, Tendürek Dağı'nda son 2 ayda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret ederek, "Geçen hafta sonu Tendürek Dağı'nda bir terörist grup tespit edilmişti. 9 kişilik terörist grubun tümü etkisiz hale getirildi. İki şehidimiz oldu. Şehitlerimizden biri kazaen helikopter pervanesinin çarpmasıyla şehit oldu." dedi.

Operasyonların sürdüğünü belirten Işın, şunları kaydetti:

"Operasyonlarımız süreklilik halindedir. Ekiplerimiz değişiyor ama operasyonlarımız devam ediyor. Bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Onlara göz açtırmayacağız. Hainler cezalarını canları ile ödeyecekler. Dağlarda dahi kalabilecek yerleri kalmayacaktır. Tepelerine sürekli bombalar yağacaktır. Kurtuluşları yoktur. İhanetlerinden vazgeçip hayata devam etmeleri kendileri açısından daha iyidir. Çareleri yoktur ya teslim olacaklardır ya da ihanetlerinin bedelini canları ile ödeyeceklerdir."

18 Mayıs 2017 , Perşembe

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