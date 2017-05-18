20 bin öğretmen adayının beklediği açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

20 bin öğretmen adayının beklediği açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı. Sözlü sınava giren adaylardan 60 ve üzeri puan alanlar tercih yapabilecek.

Yeterli puanı alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda seçecek.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından başvuruları onaylanmadan, tercihlerini değiştirebilecek.

18 Mayıs 2017 , Perşembe

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