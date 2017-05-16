Engelli Öğrenciler Bir Günlüğüne Polis Oldu

Ağrı'da bir grup engelli öğrenci, "Engelliler Haftası" dolayısıyla polislerle bir gün mesai yaptı.

Kentteki bir grup öğrenciye öğretmenleri tarafından polis kıyafetleri giydirildi. Kent güvenlik sistemi merkezini gezen öğrenciler, polis telsiziyle anons yaptı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, polislerle görev yaptı.

Ağrı Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Çalışkan'ı makamında ziyaret eden öğrenciler ile öğretmenleri ve veliler bir süre sohbet etti.

16 Mayıs 2017 , Salı

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