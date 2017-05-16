Engelli Öğrenciler Bir Günlüğüne Polis Oldu
Ağrı'da bir grup engelli öğrenci, "Engelliler Haftası" dolayısıyla polislerle bir gün mesai yaptı.
Kentteki bir grup öğrenciye öğretmenleri tarafından polis kıyafetleri giydirildi. Kent güvenlik sistemi merkezini gezen öğrenciler, polis telsiziyle anons yaptı.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, polislerle görev yaptı.
Ağrı Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Çalışkan'ı makamında ziyaret eden öğrenciler ile öğretmenleri ve veliler bir süre sohbet etti.
|
16 Mayıs 2017 , Salı Bu haber toplam 38 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
HALİT ADAK VEFAT ETTİ Ağrı'da Aç Kalan Kurtlar Köpeği Parçaladı Pazarların gözdesi küçükbaş kurbanlıklar İçişleri Bakanı Soylu, Tendürek Dağı’nda Askerlerle Bir Araya Geldi AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’dan Doğubayazıt’a Ziyaret Maliye Bakanlığı 38 İlin Defterdarlarını Değiştirdi! Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı Doğu'ya destek paketi netleşti ÇİRKİN OLAYDA İKİ TUTUKLAMA
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın