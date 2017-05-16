Ağrının Buğdayı Güney Kore Sofralarında

Güney Koreli bir firma tarafından 2009 yılından beri Ağrı’ dan Organik buğday ithal edilmektedir.

Ağrı’ dan ithal ettikleri buğday için denetim yapmak üzere İlimize gelen firma yetkilileri ile denetim personeli ekili alanlar ile ilgili yerinde incelemelerde bulundular.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzü ziyaret eden ekip; İl Müdürümüz Kenan ENGİN, İl Müdür Yardımcısı Zeki ÇELİK ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Baykan ASLAN ile bir süre görüştüler. Görüşmede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.

Ziyaret sonunda İl Müdürümüz Kenan ENGİN’ in makam odasında hatıra fotoğrafı çekildi.

16 Mayıs 2017 , Salı

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