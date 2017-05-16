Ağrı’da “Gençlik Haftası” Programları Devam Ediyor

15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlerle devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. Yıldönümü anısına Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri Huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Gençlik Merkezi üyeleri yaşlılar ile bir araya geldi. Huzur evi sakinlerine çiçek takdim eden gençler, onlarla yakından ilgilenip sohbet ettiler. Huzurevi sakinleri ise gençlerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak yakından ilgilendiği yaşlılara çiçek takdim etti. Gerçekleşen ziyarette İl Müdür V. Cemil Budak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M.Şafi Erim, İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi üyeleri hazır bulundu.



GENÇLİK KOŞUSU VE TEKERLEKLİ KAYAK YARIŞMASI

15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atletizm ve Tekerlekli Kayaklı Koşu müsabakaları yapıldı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Şeker Fabrikasında başlayan yarışmalar İl Müdürlüğü bahçesinde sona erdi. Yapılan müsabakalar vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Müsabakaları İl Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, antrenörler ve sporcu velileri izledi.



ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gerçekleştirilen Şiir, Resim, Kompozisyon, Atletizm ve Kayak yarışmalarında dereceye giren sporcu ve öğrenciler için İl Müdürlüğü bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcu ve öğrencilerin ödülünü İl Müdür V. Cemil Budak, şube müdürleri ve antrenörler tarafından verildi.

16 Mayıs 2017 , Salı

Bu haber toplam 35 defa okundu.

Haberin Fotoğrafları

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.