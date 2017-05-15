Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ağrı’da “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

Gerçekleşen Gençlik Yürüyüşüne; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Spor Lisesi Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve sporcuları, spor lisesi öğrencileri yanı sıra vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1500 kişi katılım sağladı.

Gençler, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi olan dev bayrak ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladıkları yürüyüşü şehir merkezinde “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı ile Atatürk anıtında sonlandırdı.

Yürüyüş sonrasında sonra İl Müdür V. Cemil Budak, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak; Bu yürüyüş ile Gençlik Haftası'nın açılışını yaptıklarını söyledi.

19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu anımsatarak, 19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık meşalesinin 98 yıldır hiç sönmediğini ifade eden Budak, "İnşallah bu bağımsızlık ateşi yanacak ve sönmeyecektir. Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Tüm halkımızı faaliyetlerimize bekliyoruz dedi.”



15 Mayıs 2017 , Pazartesi

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