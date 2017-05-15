Ağrı'lı kadınlar Anneler Gününde İkbal Gürpınar'la bir araya geldi

Ağrı Valisinin eşi Tuba Işın, Ağrı Belediyesi anneler günü etkinliği kapsamında Ağrı'da bulunan şehit aileleriyle Üniversite konuk evinde bir araya geldi.

Konukevinde şehit ailelerinin sıkıntılarını dinleyen ve bizzat ilgileneceğini söyleyen Işın şunları söyledi "Sizler sahipsiz değilsiniz bizler sizlerin her zaman yanınızdayız siz önce Allah'a sonra Musa Işın'a emanetsiniz."dedi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Musa Işın'ın direktifleri doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Anneler günü etkinliği kapsamında İkbal Gürpınar ve Ömer Faruk Elmas'ın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Merkezinde, Osmanlı Salonunda yaklaşık 1000 bayan'ın katılımıyla bir araya gelindi. İlk olarak Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlanıp Şehitlerimiz ve gazilerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ömer Faruk Elmas kum gösterisiyle beğeni toplarken, 15 Temmuz konusu ile de gözleri yaşarttı.

İkbal Gürpınar'ın, Mutlu Aile konulu konuşmasında sahneye çıkardığı bayanlardan yola çıkarak hikayeler anlattı. Ağrı'lı bayanların kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Gürpınar, "En yakın zamanda tekrar aranızda olacağım. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum."dedi.

Program sonunda Tuba Işın, hem kocası hem oğlu şehit olan, yılın annesi Feride Demir'e hediye ve plaket takdim etti.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın da "Anne ve 15 Temmuz" temalı gösterisi büyük beğeni topladı.Ağrı Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, şehit anneleri, şehit eşleri, gazi aileleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, "15 Temmuz" konulu sinevizyon gösterisi katılımcıları duygulandırdı.

Program sonunda Tuba Işın ve Gürpınar tarafından Şehit ailelerine çeşitli hediyeler verildi. Programa katılan 1000 e yakın ailelere de çeşitli hediyeler ile karanfil dağıtıldı.

15 Mayıs 2017 , Pazartesi

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