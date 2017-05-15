Ağrı'da Anneler Günü Etkinliği

Ağrı Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, "Hoşgeldin bebek" projesi kapsamında Anneler Günü'nü dolayısıyla yeni doğum yapan anneler ziyaret edildi.

Ağrı Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, "Hoşgeldin bebek" projesi kapsamında Anneler Günü'nü dolayısıyla yeni doğum yapan anneler ziyaret edildi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın talimatıyla uygulanan proje kapsamında Ağrı Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ziyaret ederek annelere bebek ihtiyaçlarından oluşan hediye paketleri ve altın verdi.

Tuba Işın, bebeklerle de yakından ilgilenerek, tüm hastalara şifalar diledi.

Daha sonra Tuba Işın ve beraberindekiler sevgievi ile huzurevini de ziyaret etti.

15 Mayıs 2017 , Pazartesi

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