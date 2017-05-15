Iü Rektörü Alma'dan Aiçü Rektörü Karabulut'a Ziyaret

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlük binasında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ağırlayan Rektör Abdulhalik Karabulut, ziyaretten duyduğu memnuniyetten dolayı Alma'ya teşekkür etti. Kardeş iki Üniversite'nin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi'nin bölge için ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler konuşuldu.

İki kardeş üniversite'nin bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Karabulut, "İki komşu kentin, iki kardeş üniversitesinin bulundukları bölge için faydalı olabilecek projelerde güçlerini birleştirerek ortak kararlar alıp, ortak adımlar atmasının çok kıymetlidir. Bu iki genç üniversitenin dinamizmleriyle bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan Ağrı ile Iğdır illeriyle birlikte bölgemiz ve ülkemiz için katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirebileceğine inanıyoruz" dedi.

Karabulut, Alma'ya ziyaretleri anısına plaket takdim etti.

15 Mayıs 2017 , Pazartesi

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