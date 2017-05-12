 

12 Mayıs 2017

2 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu 11 askerinde yaralandığı operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

12 Mayıs 2017 , Cuma Bu haber toplam 25 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


AHMET SAĞINDAN AĞRI'LI HEMŞEHRİLERİNE MESAJ Ağrı'da Kutlu Doğum 2017 programı Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor Beşir Derneği Ağrı Temsilciliğiden 70 Aileye Gıda Yardımı Ağrı'da 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Güneşten D vitamini alayım derken kanser olmayın Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki Tır Yoğunluğu Normale Döndü

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?


altın