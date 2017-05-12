2 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu 11 askerinde yaralandığı operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

12 Mayıs 2017 , Cuma

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