2 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu 11 askerinde yaralandığı operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
|
12 Mayıs 2017 , Cuma Bu haber toplam 25 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
AHMET SAĞINDAN AĞRI'LI HEMŞEHRİLERİNE MESAJ Ağrı'da Kutlu Doğum 2017 programı Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor Beşir Derneği Ağrı Temsilciliğiden 70 Aileye Gıda Yardımı Ağrı'da 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Güneşten D vitamini alayım derken kanser olmayın Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki Tır Yoğunluğu Normale Döndü
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın