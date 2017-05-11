Ağrı'da terör operasyonu: 2 şehit, 11 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada 2 Asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı il Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Tendürek Dağı kışlak mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 uzman çavuş şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 11 uzman çavuş ise yaralandı.

Durumu ağır olan 2 asker Van'a sevk edilirken, diğer 9 yaralı asker ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

11 Mayıs 2017 , Perşembe

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