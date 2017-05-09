Doğubayazıt'ta imam hatipli öğrencilere konferans

Doğubayazıt ilçesinde "Kişisel Gelişim Atölyesi" programları kapsamında ilçedeki imam hatipli kız öğrencilere konferans verildi.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şadi Eren ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Alıcı konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansta, İslamiyet'in yayılmasında kadınların rolüne değinen konuşmacılar, ayet ve hadislerden örnekler verdi.

İslamiyet'in kadına verdiği değere dikkat çeken konuşmacılar, geçmişten günümüze kadınların sosyal ve idari hayattaki rolünü anlattı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kişisel Gelişim Atölyesi" kapsamında programlara devam ettiklerini belirtti.

Bu tür programların gençlere manevi ve milli değerleri hatırlattığını anlatan Lordoğlu, "Unutmamalıyız ki bu değerlere sarılan gençler, ileride hem ailelerine hem ülkelerine hem de tüm Müslüman alemine faydalı olacaktır." dedi.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

9 Mayıs 2017 , Salı

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