Eğitim Bir-Sen'den MAZLUMDER Ağrı Şubesine ziyaret

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, MAZLUMDER Ağrı Şubesi Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gümüşer ve beraberindekiler, MAZLUMDER Ağrı Şube Başkanlığı görevine seçilen Yüksel Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gümüşer, yaptığı konuşmada, erdemli insanların ülkeye ümmete ve insanlığa dair kaygı ve endişelerini dile getirmek için oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarından olan MAZLUMDER'in bugün itibariyle kuruluş ruhuna uygun olarak yoluna devam etiğini söyledi.

Türkiye'de bir çok sivil toplumun kuruluşunun tarihi hemen hemen aynı yıllara tekabül ettiğini belirten Gümüşer, "Bu bize aynı derdi aynı tasayı aynı medeniyet tasavvuruna sahip insanların beraber dayanışma içinde olmaları gerekliliğini gösteriyor. İşte bu vesileyle bugün kendi mecrasında akmaya devam eden MAZLUMDER tarihteki misyonunu icra edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

MAZLUMDER Ağrı Şube Başkanı Yüksel Aslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hak ve hakikat için adil ve tarafsızlık ilkesini koruyarak, geçmişte olduğu gibi bugün de 'Kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana' düsturu ile hizmet etmeye ve adil şahitliğimizi koruyarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

9 Mayıs 2017 , Salı

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