AİÇÜ'ye Bilgi Koleji Öğrencilerinden Ziyaret

Bilgi Koleji 9. Sınıf öğrencileri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret etti.

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında bulunan özel laboratuvarları gezip uzman personel eşliğinde cihazları incelen öğrenciler kimyasal reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini anlamaları amacıyla yine uzman personel tarafından yapılan köpürme deneyi, karayılan deneyi ve sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen çeşitli kimyasal deneylerini dikkatle izledi.

Öğrencilerin ilgisini uyandıran deneylerin görsel sunumu sırasında yöneltilen soruları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Harun GÜNEY yanıtladı. Eğlenceli geçen ziyaret çekinilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

8 Mayıs 2017 , Pazartesi

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