İkbal Gürpınar Anneler Gününde Ağrı'da

Ağrı Belediyesi Anneler günü münasebetiyle İkbal Gürpınar'ı Ağrı Halkıyla buluşturdu.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Musa Işın’ın direktifleri doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün etkinlikleri kapsamında Anneler Günü programı düzenlenecektir.

Yapılacak olan programda İkbal Gürpınar Anneler Gününe özel "Mutlu Kadın ve Mutlu Toplum" temalı bir sunum gercekleştirecektir. Bu programda Kum sanatcısı Ömer Faruk Elmas "Anne ve 15 Temmuz Temalı" Kum salatı gösterisi sunumu yapılacaktır.

Şehit anneleri ve Şehit eşlerininde unutulmyacağı program 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 14 00 da İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Konferans salonunda gercekleştirilecektir.

Tüm Halkımız üçretsiz davetlidir.

8 Mayıs 2017 , Pazartesi

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