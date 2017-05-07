Vali Işın, Korucularla Biraraya Geldi

AĞRI Valisi Musa Işın, güvenlik korucuları ile kahvaltıda bir araya geldi.

AĞRI Valisi Musa Işın, güvenlik korucuları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Işın, "Irak ve Suriye'de olduğu gibi namusumuzu, canımızı ve malımızı bertaraf etmek istiyorlar" dedi.

Bugün İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde verilen kahvaltıya Vali Musa Işın, Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Coşkun Sel, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile birlikte 250 güvenlik korucusu katıldı.

Kahvaltıda ilk olarak konuşan Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, koruculuğun Türkiye'de asker ve polisden sonra üçüncü kurumsallaşmış silahlı gücü haline geldiğini söyledi. Koruculuğun 1985 yılında terörün varlığı sonucu ortaya çıktığını ifade eden Sözen, "Terör olmasaydı koruculuk müessesesine de ihtiyaç duyulmazdı. Ama bu görevi gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, her gün köylerimizde katliamlar yapılıyor, kadınlarımız, bebeklerimiz öldürülüyor, vatandaşımızın aşı ekmeği elinden alınıyor. Kiminin çocuğu zorla dağa kaçırılıyor. Böyle bir ortamda biz devletimize, vatanımıza, namusumuza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkarak korucu olmayı seçtik. Allah tüm koruculardan razı olsun ki bayrağınızın, ezanımızın yanında durdu. Sizler namusunuzu çiğnetmemek üzere korucu oldunuz. 1985 yılından bu yanada bu kutlu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Bizler devletimizin ve milletimizin yanında dimdik duracağımızıda her zaman söyledik ve bugünlere geldik" diye konuştu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ise "Bizler koruculuk sistemine kimlerin karşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Koruculuk sistemine karşı olanların kimler olduğuna bakın, o zaman koruculuk sisteminin neden önemli olduğunu göreceksiniz. Eğer terör örgütleri koruculuk sistemine karşıysa biz doğru yoldayız, demek ki bu sistem doğru bir sistem ve devam etmesi gereken bir sistem. Hükümetimizde bu sistemin devamından yana güzel işler yapıyor. Sürekli korucu sayısı artıyor, geçen yıl 475 olan korucu sayısı bu yılda 611 olmuştur. Bizler her zaman korucularımızın ve bu sistemin yanında olacağız" dedi.

Batılı devletlerin Irak ve Suriye'de olduğu gibi namusumuzu, canımızı ve malımızı bertaraf etmek istdiklerini belirten Vali Mus Işın da şunları söyledi:

"Hepimiz uzun bir süredir devletimizin, vatanımızın, hürriyetimizin istiklali için savaş veriyoruz. Çok ciddi bir savaş içerisindeyiz. Öncelikle artık herkes maskesini indirmiş, içerde dışarda ne kadar düşmanımız varsa hepsi ittifak etmiş. Türkiye'ye çullanmış, ama bütün bu birliktelikler, ülkemizi çökertmeye çalışan şer odakları, dış odaklar ve iç odaklar milletimizin birliğiyle, bütünlüğüyle ve imanıyla Allah'ın izniyle bertaraf edilecektir. Biz bunu yeni görmüyoruz, uzun bir süreden beridir görüyoruz. Biz bunu Çanakkale'de yaşadık, 1'inci Dünya harbinde yaşadık. Biz artık şuna eminiz ki, ayakta kalan tek ülke biziz. Türkiye'yi batılı devletler, düşmanlarımız ve içerdeki hainlerle birlikte, Irak ve Suriye'de olduğu gibi namusumuzu, canımızı ve malımızı bertaraf etmek istiyorlar. Allah bu milleti koruyacaktır, Allah bu devleti koruyacaktır. Bu millette olan iman güçlü bir imandır."

7 Mayıs 2017 , Pazar

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