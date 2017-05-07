Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu
Muhammed Ali Bulgay, İspanya’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu.
Ağrı'lı Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay, 5-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonasında, Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu. Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay ile telefonda görüşen, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, elde edilen Avrupa şampiyonası başarısından dolayı sporcuyu ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik etti.
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7 Mayıs 2017 , Pazar Bu haber toplam 5 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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