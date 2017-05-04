DOĞUBAYAZIT TARİHİNDE HAYATA GEÇİRİLMEMİŞ HİZMETLERİ YAPTIK

İnegöl Belediye Başkanı olarak görev süresinin 13 yılını geride bırakan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13. Yıl Değerlendirme Toplantısında Bursa ve İnegöl basını ile bir araya geldi.

Konuşmasında tek gayelerinin hizmet olduğu vurgusunu yapan Aktaş, turizm konusuna da ayrı bir paragraf açarak "Turizm ile ilgili hayal ve heyecanımız var. Turizm yeni süreçte parlayan yıldız olacak" dedi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3. dönemini sürdürdüğü Belediye Başkanlığında 13 yıllık hizmetlerin anlatıldığı "13'üncü Yıl Değerlendirme Toplantısında" Bursa ve İnegöl basınıyla bir araya geldi. Morrian Hotel'de düzenlenen kahvaltılı değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte AK parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire müdürleri, meclis üyeleri ile AK Parti yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve basın mensupları katıldı.

KONUŞMASINA "ANNECİĞİM" ŞİİRİNİ OKUYARAK BAŞLADI

Alinur Aktaş'ın hizmet döneminde 13 yılda gerçekleşen İnegöl Belediyesi hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı programda, Başkan Aktaş tüm davetlilerle tek tek görüşüp hoş geldiniz diyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kahvaltıyla başlayan program, daha sonra oturum alanlarında hizmetlerin sunumuyla devam etti. İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan İnegöl Tanıtım Filminin gösterimi sonrası Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıkarak 13 yıllık hizmetleri değerlendiren bir konuşma yaptı. Aktaş, geçtiğimiz hafta annesini kaybettiğini hatırlatarak 12 gün sonra da anneler gününün kutlanacağını ifade edip konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in "Anneciğim" şiirini okuyarak başladı.

"İLK GÜNKÜ HEYECANIMI HALEN YÜREĞİMDE TAŞIYORUM”

2004 yılında ilk Belediye Başkanı seçildiği tarihten itibaren İnegöl'ün yaşadığı değişimi, dönüşümü, yakalanan yükseliş ivmesini ele alarak İnegöl'ün hikayesini davetlilerle paylaşan Başkan Aktaş, göreve başladığı o ilk günkü heyecanı halen yüreğinde taşıdığını vurguladı. İnsan odaklı bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyduklarını da kaydeden Aktaş, "Gece gündüz demeden hizmetlerimizi sürdürdük. 13 yıl boyunca belediyemizin kapılarını ardında kadar açık tuttuk. Seçim beyannamemizde ne söz verdiysek tek tek hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. İki günü bir olmayan bir İnegöl var. Tüm dikkatleri üzerine çeken, tüm engelleri el birliği ile aşan İnegöl'ü ilmek ilmek dokuduk. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemini gördük. Bunun Ankara ayağı, Bursa ayağı vardı, bazen eleştiri ve öneriler vardı, hayırsever destekleri vardı. Ama her zaman onları yanında İnegöl Belediyesi ve Alinur Aktaş vardı" dedi.

2023, 2053, 2071 HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN HİZMETE DEVAM

Bugün sadece bir Belediye Başkanı olarak değil, doğduğu, büyüdüğü şehrin bir ferdi olarak da karşılarına çıktığını belirten Aktaş, "Durmak yok yola devam, daha iyisini yapmak için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sağlamak için üretenin önünü açmaya ve hizmet etmeye devam. Bugün karşınıza sadece bir Belediye Başkanı kimliği ile çıkmıyorum. Doğup büyüdüğüm, acısıyla tatlısıyla 47 yılını burada geçirdiğim kadim şehir İnegöl'ün bir ferdi olarak karşınızdayım. Bugünden geleceğe yön alacak bir şehri imar etmenin heyecanı ile yılmanda usanmadan halkımızdan aldığımız güç ile yolumuza devam ediyoruz. 13'üncü yılda olmamız nedeniyle de her dönemde ortaya koyduğumuz, bizim yol haritamız olan seçim beyannamemiz var. Bu beyannamemiz, Bakanlık desteği ve Valilik bütçeleri ile çeşitli bütçeler ile tamamı içine katılarak yıllara sahi olarak planlanıyor ve hayata geçiriliyor" diye konuştu.

USTALIK DÖNEMİ PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanlığında 3'üncü dönemi olan ustalık dönemi hizmetlerinden de bahseden Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ustalık dönemi diye tabir ettiğimiz bu dönemde tüm hızıyla devam eden projelerimiz var. Şekibe İnsel hanımefendinin ismini yaşatacağımız Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği yapıyoruz. Bursa'mızın örnek Sahipsiz Hayvan ve Bakım Tedavi Merkezi olacak merkezimiz, Yeni İnegöl diye tabir ettiğimiz Baykoca Mahallemizdeki pazaryerimiz, Belediye eski Başkanlarımızda Mehmet Çıracı'nın adını verdiğimiz otoparkımız, Ayçiçeği Masal Köyü Parkımız, DOSTUM kampçılık eğitim merkezimiz… Bu projelerimiz bu yıl içinde bitirilerek hayata geçirilmiş olacak. Belediye Başkanı olarak ekibimle beraber yaptığım çalışmalar bunlar.”

"VAR GÜCÜMLE YENİ SİSTEME KATKI KOYACAĞIM”

"Hayat devam ediyor, dönem dönem seçimler yaşıyoruz. Türkiye 16 Nisan'dan sonra önemli bir dönemeci de atlattı Allaha hamdolsun. Bu projeler gerçekleşirken İlçe Başkanımızın önderliğinde İnegöl'ü bu süreçte karış karış gezdik ve neden 'Evet' olması gerektiğini hep beraber anlattık. Sorunlar iletildi. Bu sorunları aldık ve çözmeye çalıştık. Bursa merkez ve ilçelerine bakıldığında Büyükorhan ve Keles'ten sonra en çok evet oyu çıkan yer İnegöl'dür. İnegöl bunu ilk kez yapmıyor. Nüfusu 250 binin üzerinde olan ilçe ve illeri ele aldığınız da Türkiye'de evet oranında 11. Marmara'da yüzde 70 ile 2'nci sırada. Bu sonucu bizlere yaşatan aziz halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Beni ve ilçe teşkilatımı ve partimizi hiç ama hiç mahcup etmemesinden son derece bahtiyarız. Bu bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Şunu da ifade etmeliyim ki yine bir anket çalışmamız var. Kalan yüzde 30 neden evet vermedi bunu sorguluyoruz. Bizim arzumuz ve hayalimiz tüm İnegöl'de yaşayan insanların mutlu olduğu sistemi ortaya çıkarmak. Referandumdan çıkan sonuç itibariyle Cumhurbaşkanımız 979 gün sonra kurucusu olduğu partimize döndü. 57 yıl sonra partili cumhurbaşkanı sistemi başladı. Bu heyecan ve dinamizmle beraber ülkemizin şaha kalkacağına ve var gücümle bu sürece katkı koyacağıma şimdiden sizlere temin ediyorum. Klasik azalan bir enerji değil, artan heyecan ve enerjimizi tüm İnegöl, Bursa ve Türkiye görecek.”

TURİZM PARLAYAN YILDIZ OLACAK

Konuşmasında İnegöl'de son dönemde gündemden düşmeyen turizm konusuna da değinen Aktaş, "Biz artık turizmi çok konuşmaya başladık. Turizm ile ilgili hayal ve heyecanımız var. Balıkesir üniversitesi eski rektörü İnegöllü Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu hocamızın önderliğinde turizm çalıştayımızı iki yıl önce gerçekleştirildik. Burada bir yol haritası belirledik. Termal turizmde Oylat, tarih turizminde Ortaköy kervansarayı, kültür turizmde kent müzesi, DOSTUM'u da eklersek tüm bunlarla beraber yükselen değer İnegöl'ü iyi yerlere getirmenin gayreti içindeyiz. Yeni oluşturduğumuz turizm tanıtma platformu ile beraber çeşitli güzelliklerimiz ile inşallah turizmde İnegöl'ün başarılarını ve İnegöl'ün ekonomik anlamda yansımalarını göreceksiniz. 3 tane fuara katıldık. İnşallah dediğim gibi köfte, kaplıca ve mobilyasına destek olacak olan turizm yeni süreçte parlayan yıldız olacak" şeklinde konuştu.

DOĞUBAYAZIT TARİHİNDE HAYATA GEÇİRİLMEMİŞ HİZMETLERİ YAPTIK

Aktaş, Doğubayazıt görevlendirmesi hakkında da konuşarak şöyle devam etti: "Şahsımla alakalı görev verilen yer koordinatör olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi. Kayyuma kalmış en büyük ilçelerden bir tanesi. 50 günlük süreç zarfında 3 kez gittim Doğubayazıt'a. İş adamlarını götürüp oradan da iş adamlarını, muhtarları burada ağırladık. İki şehir tek yürek vurgusu ile İnegöl ve Doğubayazıt'ı birbirine yaklaştırmaya çalıştık. Doğubayazıt tarihinde hayata geçirilmemiş hizmetleri hayata geçirdik. Ben aynı İnegöl gibi bu işi önemseyerek özellikle Doğubayazıt rahatsa İnegöl'de rahat felsefesi ile bu noktada İnegöl'ü ihmal etmeden heyecanımızı oraya da yansıtmaya çalışıyorum. Mayıs ayı içerisinde bir program daha olacak, sizleri özellikle ve özellikle davet ediyorum. 2-3 günlük önemli bir ağırlama gerçekleştireceğimizi ifade ediyorum. Çeşitli güzellikleri ile kadim şehir Doğubayazıt'ı sizlerle tanıştırmak en büyük arzum.”

SPOR İNEGÖL'ÜN BİR GERÇEĞİ

İnegöl gibi 60 bin öğrencisi ve 256 bin nüfusu bulunan bir şehir için sporun da vazgeçilmez bir gerçek olduğuna dikkat çeken Aktaş, "Hepinizin bildiği gibi sizlerin de sayfalarınızda yer verdiğiniz gibi biz sporda da harika işlere imza atıyoruz. Voleybolun süper ligi olan Efeler Liginde Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımları geride bırakarak 6. olarak sezonu tamamladık ve Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ettik. 2009'da kurduğumuzda en alt ligden başlayan Belediyespor şuan Efeler Liginde boy gösteriyor. Biz sadece oynayanların keyif aldığı, birkaç kişinin istediği bir kulüp değil, şehrin bütünüyle yaşadığı ve özellikle gençlerimizin de bu işin içinde yer almak istediği bir yapıyı ortaya koymaya çalıştık ki şükürler olsun bununda karşılığını aldık. Okullarımızın değişik branşlarda aldığı başarılar var. Bölgesel Amatör Lig'e çıkan 2 takımdan birinin İnegöl olması, bu işlere nasıl destek verdiğimizi, bu konuya kafa yorduğumuzun en önemli göstergesidir. Başarılar ile önemli dereceler ile bunun karşılığını alıyoruz. Bu güzellikte emeği geçenlere ben teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Konuşmasının son bölümünde tek gayelerinin hizmet olduğunu vurgusunu tekrarlayan Aktaş, "Artık tüm gücümüzle vitesi yükseltme zamanı. Bizim tek gayemiz var, oda hizmet. Annemin vefatından önce 3 buçuk aylık tedavi süreci vardı. Sadece 1 programa katılmadım. Ama tabi onun hayır duası olmasa bunlar gerçekleşmezdi. Bu hizmet aşkı ile hem belediye hem partinin bir mensubu olarak tüm görevleri yerine getirmek adına heyecanımızı ve hayalimizi otaya koyduk. Canla başla yolumuza devam ediyoruz, bizim sadece göstergemiz seçim beyannamemiz. 2009'da biraz daha değiştirdik yeni hedefler koyduk. En son hane sayısı arttığı için 2014 için hazırladığımız beyanname var ki herkese temin edebiliriz bununla yatıyor bununla kalkıyoruz ve ilave işlerde yapıyoruz. Bizim için asıl olan seçim beyannameleri ve millete verdiğimiz sözlerdir. 13 yıllık süreçte ben demeden biz olgusunu öne çıkaran bir görevi yerine getirdim. Her zaman yanımda olan eşime ve çocuklarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki ben tek başıma bir hiçim, biz bir ekibiz. İlçe Başkanım ve ilçe teşkilatımız buradalar onların katkılarını ve eleştirilerini asla ve asla yok sayamam. Burada bir başarı var. Bu başarı hepimizin" ifadelerinde bulundu.

Başkan Aktaş'ın konuşmasının ardından İnegöl ve Bursa basınının temsilcileri söz alarak şehir ve gelecek projelerine ilişkin sorularını yönelttiler. Program soru cevap kısmının tamamlanmasıyla son buldu.

4 Mayıs 2017 , Perşembe

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