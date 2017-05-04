21.02.1992-19.09.1993 Tarihleri arasında Ağrı da görev yapan Eski Ağrı Valisi İsmet Metin kızını istemeye gelen damat adayı tarafından vurularak öldürüldü.Kaynak: Eski Ağrı Valisi Damadı Tarafından Öldürüldü

Adana’da, kız isteme tartışmasının ardından cinnet getiren damat adayı, aralarında eski Vali İsmet Metin ve eşi ile kızının da bulunduğu 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 155’i arayarak olayı ihbar eden katil zanlısı damat adayı, polisler eve gelinceye kadar başına silahla ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 20.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta bulunan 5 katlı Çelik Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen Metin, kızı Senem Metin, anne Gönül Yener, baba Cengiz Yener, damat adayı ve aynı zamanda emekli Vali İsmet Metin’in eşinin yeğeni Denizhan Yener’in evinde buluştu.Hanım Kaya isimli kızı isteme konusunda yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren damat adayı cinnet getiren damat adayı Denizhan Yener, silahla annesi Gönül Yener, babası Cengiz Yener, eski Vali İsmet Metin ve eşi Nurşen Metin, kızı Senem Metin’i silahla vurarak öldürdü. Daha sonra 155 polis hattını arayan katil zanlısı, 5 kişiyi öldürdüğünü ihbar etti. Polis, olay yerine gelinceye kadar katil zanlısı Denizhan Yener, başına silahla ateş ederek intihar etti.

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı itfaiye yardımı ile açarak içeri girdi. Ekipler evde 6 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Katil Denizhan Yener’in cesedi holde bulunurken, maktullerden birinin cesedi holde, birinin cesedi mutfakta, birinin cesedi yatak odasında, ikisinin cesedi oturma odasında, birinin cesedi de misafir odasında bulundu. Buradan hareketli damat adayı Denizhan Yener’in silahına davrandığında evde bulunanların kaçtığı odalarda öldürüldüğü tespit edildi.Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu.Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yarım saat kaldığı evden çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, “Arkadaşlar araştırma yapıyorlar. Araştırma sonucunda 6 kişinin neden ve nasıl öldürüldüğü ortaya çıkacak” dedi.

Cenazeleri adli tıp morguna kaldırmak için olay yerine 3 cenaze aracı geldi. Evin önünde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Apartmanın önünden geçen yol de tedbiren trafiğe kapatıldı.

İsmet Metin kimdir?

Vali İsmet Metin, Kırıkhan ve Dörtyol Kaymakam Vekilliği görevleri, Bolu/Seben Kaymakamlığı, Bingöl/Solhan Kığı Kaymakamlığı, Acıpayam, Saruhanlı ve Görele Kaymakamlığı, Rize Vali Vekilliği, Adana Vali Yardımcılığı, Bingöl Valiliği, Merkez Valiliği, Ağrı Valiliği, Zonguldak Valiliği, 10 Şubat 2003-Eylül 2004 tarihlerinde Karaman, 20 Eylül 2004 – 30 Ekim 2005 tarihlerinde Kırklareli Valilikleri görevlerinde bulundu. İsmet Metin, evli ve 3 kız çocuk babasıydı.

4 Mayıs 2017 , Perşembe

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