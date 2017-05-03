Ağrı'da okul öncesi eğitim çalıştayı

Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi tarafından "Güneşi Doğuran Çocuklarla Erken Eğitime Geçelim" konulu okul öncesi eğitim çalıştayı yapıldı.

Seyit Ali Onbaşı Anaokulu Konferans Salonunda düzenlen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu okul öncesi eğitimin önemine değindi.



Yörede çocuklara pek oyuncak alınmadığını ve pek değer verilmediğini belirten Hasanoğlu, "Genelleme yapmak istemiyorum ama Ağrı'da böyle bir sıkıntı var. Okul öncesi bir kültüre dönüşmedi. Anaokullarımızın bir kısmı halen tam kapasiteyle çalışmıyor. Bu çalıştay da bunlarda dile getirilecektir. Diğer konulara değineceksiniz ama lütfen toplumdaki zihniyet değişikliğini de konuşun. Bunun üzerine neler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



Çalıştay daha sonra, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nilüfer Okur Akçay tarafından yapılan bilgilendirme ve slayt gösterisinin ardından sona erdi.



Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbettin Kaya, İl Milli Eğitim Şübe Müdürü Fırat Kaya, Seyit Ali Onbaşı Anaokulu Müdürü Engin Tekintanğaç, Ali İbrahimoğlu Anaokulu Müdür Yardımcısı Semih Özdiker, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

3 Mayıs 2017 , Çarşamba

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