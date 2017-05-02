PKK'lı Teröristlere Tarihi Darbe Vuruldu

PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen örgüt mensuplarına ilkbaharda da göz açtırmıyor.

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar gerçekleştiren, sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK, kış döneminde ağır darbe yedi. Güvenlik güçleri, karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen bölücü örgüte, nisanda da göz açtırmayarak 361 teröristi etkisiz hale getirdi.



Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarda sivilleri de hedef alan PKK'lı teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) takibi devam ediyor.



Gece gündüz, şehir merkezi ya da kırsal demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen terör örgütü PKK'ya ilkbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştiriyor.

361 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Nisan'daki saldırılarında 23 güvenlik görevlisi şehit oldu. Üç sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 4 kişi de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 27 güvenlik görevlisi de tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçlerinin, bu yıl ilkbahar mevsiminin ilk aylarından nisanda, yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarda da 361 terörist etkisiz hale getirildi.



Eli kanlı örgüt PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kamu görevlileri ve muhtarlar ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu bin 281 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden aralarında HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan ve belediye başkanlarının da yer aldığı 228'i tutuklandı.

Şırnak ve Tunceli kırsalı PKK'ya mezar oldu

Terör örgütü PKK'nın sığınmak ve barınmak amacıyla kullanmaya çalıştığı belirtilen Şırnak ve Tunceli kırsalı, havadan silahlı İnsansız Hava Aracı F-16 savaş uçakları, karadan ise kahraman güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla adeta teröristlere mezar oldu.



Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında, PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmasını engellemek ve barınma alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu halen kararlılıkla sürdürülüyor.



2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği, 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusunun da destek verdiği operasyonda, 6 günde 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Kritik noktaları PKK'ya dar ettiler

Tunceli'de de Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle ülkede terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Kızılmescit ve Aliboğazı bölgelerinde 26 Nisan'da başlatılıp 3 gün süren operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 27 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik güçleri, kent merkezi Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde tespiti ve istihbari bilgiler neticesinde nokta operasyonları yaparak, teröristlerin barındığı sığınak ve mağaraları imha etti.



Söz konusu bölgelerde arazi arama tarama faaliyetine de çıkan Mehmetçik, arazilere tuzaklanan patlayıcıları etkisiz hale getirip, mağara ve sığınaklarda terörist arıyor.

"Gri" ve "turuncu" kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 metreyi aşkın kar ve zorlu arazi koşullarının yaşandığı kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarında terör örgütü PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.



Bu yılın nisan ayında Tunceli Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.



Tunceli'deki operasyonlarda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce halı saha maçı yapan Komiser Cem ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir kişinin kaçırılması olaylarına karıştığı belirlenen "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ise aynı ayda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten 3'nün örgütün sözde bölge sorumluları olduğu belirtildi.



Bitlis merkez Balcılar köyü bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında da İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınak içinde, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.



Nisan'da Şırnak'ta güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda da etkisiz hale getirilen 29 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru olduğu tespit edildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "Gri" kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu Sait Tanıt'ın öldürüldüğü anlaşıldı.

Nisan'da öne çıkan bazı önemli terör olayları

- Şırnak’ta, 4 Nisan'da Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



- Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, çatışmada 4 güvenlik korucusu ile bir asker hafif yaralandı.



- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesine yönelik 11 Nisan'da düzenlenen terör saldırısında biri polis, ikisi sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet mensubu şehit düştü, biri polis, 3'ü sivil vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı.



- Van’ın Çatak ilçesinde 14 Nisan'da PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit düştü.



- Van’ın Muradiye ilçesinde 15 Nisan'da AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Vanlı'nın güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, bir kişi yaralandı.



- Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde 16 Nisan'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı.



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde 21 Nisan'da askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.



- Kars'ın Kağızman ilçesinde, 25 Nisan'da güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



- Van’ın Erciş ilçesinde 27 Nisan'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

2 Mayıs 2017 , Salı

Bu haber toplam 13 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.