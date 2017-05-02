Hak-İş Ağrı İl temsilciliğinden 1 Mayıs Çıkarması

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ahmet Varol yaptığı açıklama da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü Erzurum'da coşkuyla, heyecanla, sevinç ve yeni umutlarla kutladıklarını söyledi.

Varol; "Hak-İş Konfederasyonumuz 4 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs'ı her yıl ayrı illerde kutlama kararı alınmıştı. 2014 de Kayseri, 2015 de Konya, 2016 da Sakarya'da bu yılda Erzurum'da coşku ve heyecanla kutlama yaptık. Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanlığı olarak da programa 7 otobüsle katıldık.

Hak İş olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Son bir yılda ülkemizin yaşamış olduğu hadiselere bakarsak bizler bu ülkenin çalışanları, işçileri, memurları, özel sektör çalışanları olarak çatışmaya, kavga etmeye değil ülkemiz için herkesin gece gündüz demeden çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Çalışırken de iş kazalarının olmadığı, emeğin, alın terinin sömürülmemesi gerektiğinin bilincindeyiz ve Hak-İş olarak da mücadelesini vermekteyiz.

Kavgasız, gürültüsüz, taşsız, sopasız, gazsız ve tomasız 1 Mayıs kutlamalarının yapılabileceğini Hak-İş Konfederasyonu olarak herkese defalarca göstermiştik. Erzurum'da yaptığımız kutlamalarımızda bunu bir kez daha başarıyla gerçekleştirdik.

Ülkemizin dört bir tarafından kutlama yapılan yerde esnaflarımıza katkı sağlayarak onların yüzlerini güldürüyor. Erzurum esnafımızda bundan mutlaka olumlu etkilenmiştir.



2 Mayıs 2017 , Salı

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