Ağrı İHH'dan Yetim Çocuklara Film Gösterimi

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği düzenli olarak yardım ettiği yetim çocuklara dernek binasında film gösterimi düzenledi.

Yaklaşık 60 çocuğun katıldığı programda bir konuşma yapan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin; kıymetli kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz ki yetim dayanışma günleri kapsamında her yıl çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bizim sizlerle beraber geleneksel olarak düzenlediğimiz kutsal emanetler pikniğimizin bu yıl yedincisini düzenleyeceğiz inşallah. Bugün buraya sizleri davet etmemizin sebebi hem yeni dernek binamızın tanıtımını yapmak hem de yapacağımız programlarla ilgili sizin fikrinizi almaktır. Bu dernek binasında çeşitli kurslar açacağız. Eğitim programları düzenleyeceğiz. Burada yapılacak bütün aktivitelerden istifade etmenizi sağlamaya çalışacağız. 21 Mayıs'ta hem bir gezi hem de piknik programımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Şunu bilin ki burası sizin yerinizdir. Boş vakitlerinizde burayı gerek ders çalışma, gerekse kitap okuma yeri olarak değerlendi,re bilirsiniz. hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız filmi hep birlikte izleyelim.



Program çocukların filmi izlemeleri ve dernek tarafından kendilerine yapılan ikramlardan sonra sona erdi.

2 Mayıs 2017 , Salı

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