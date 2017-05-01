Büyük Başarılara İmza Atan Ağrılı Sporcunun Sitemi

AĞRI-MERYEM AYDIN/ Ağrılı antrenör ve MMA sporcusu Çetin Demir sorunlarını dile getirmek ve sporculuğun önemini anlatmak için Ağrı Güncel Medya Ajansa röportaj verdi.

Güncel Medya: Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? nerede ve ne zaman doğdunuz? eğitim durumunuz nedir?

Çetin Demir: Ağrılıyım Ağrı'da doğdum lise mezunuyum ve eğitimimi Ağrı'da tamamladım. 28 yıldır sporun içerisindeyim. Hem antrenörüm hem de sporcuyum. Antrenörlük yaptığım branş vücut geliştirme ve fitness tır. Sporculuk yaptığım branş MMA diğer adıyla karma dövüş halk diliyle de (kafes dövüşü) dür. Bir çok uluslararası turnuvaya kendi şahsım adına katıldım. Katılırken de Ağrının spor kulübü adına faaliyetlerimi yürüttüm.

Güncel Medya: Sporla nasıl tanıştınız? Spor alanını seçmenizin sebebi nedir? Bu sporla nereye gelmek istiyorsunuz yada nerelere geldiniz?

Çetin Demir: Benim alt yapımda tekvandoda var boks da var. İstanbul'da antrenör Bahattin Yücel'in vesilesiyle 5 yıl önce tanıştım. Önce uluslararası turnuvalar değil de küçük turnuvalara katıldım. Katıldığım her turnuvada başarı elde ettim. Ve seviye, seviye yükselerek Dünya şampiyonluğuna çıktım. Bir çok ülkeden kulüplerine geçmek için cazip teklifler aldım. Kendi ülkemizden de teklifler aldım. Ama ben bir kaç kez daha Ağrı adına dövüşmeyi düşünüyorum. Yalnız dövüştüğüm sıralarda Ağrı'nın adını hiç bir şekilde kullanmayacağım. Amacım Ağrı bu sizin utancınızdır demek için dövüşeceğim. Bu sporu seçmemin sebebi biz Ağrı'da benim yaş grubumda ki gençler olarak sokakları tanıyan sokaklarda yaşayan insanlarız aynı zamanda dediğim gibi spor alt yapımda boks, tekvando vardı. Bir de sokağın verdiği hırçınlık, asilik vardı. Bunlar birleşince bu spora yönelmiş oldum. Yönelmem çok güzel oldu. Çünkü tamamlayan bir spor oldu. Dünyanın en iyi dövüşçüleriyle dövüştüm. Onlarla dövüşürken de büyük başarı elde ettim. Bu benim için büyük gurur oldu. Ama Ağrı'ya hiç gurur olmadı. Ben bu sporla Ağrı'da bir yerlere gelebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü ben bütün dövüş yarışmalarımdan aldığım başarıdan sonra hiç bir şekilde Ağrı'dan teşekkür ve tebrik telefonu, mesajı almadım. Ama Ağrıyı bırakıp başka illerde yaşayan Ağrılı iş adamlarından tebrik telefonu aldım.



Güncel Medya: Spor yaşamınızda bugüne kadar elde ettiğiniz başarıları sıralar mısınız?

Çetin Demir: Kendi branşım üzerinde Avrupa şampiyonluğum var. Özel turnuvaların tamamında da şampiyonluğum var. Bu branşla özel turnuvalar çok oluyor. Bize rakip seçerler özel bir turnuva yaparlar. Kemer müsabakası dediğimiz tarzda. Hemen, hemen dokuza yakın özel turnuvaya katıldım. Dokuzunda da ben şampiyon oldum. Avrupa şampiyonluğumun dışında da en son bir ay önce Dünya şampiyonası oldu. Dünya şampiyonasına 34 ülke katıldı. Ortalama bin 400 civarı sporcu vardı. Ben 95 kiloda dövüştüm. 95 kiloda da Dünya şampiyonu oldum.

Güncel Medya: Ailenizden bahseder misiniz? Anne ve Babanızın başarınızdaki payı nedir?

Çetin Demir: Ailemin her zaman desteği oldu. Ama son müsabakadan sonra ailem desteğini kesti. Bunca ilgisizliğe rağmen devam edecek misin diye tavırlar sergilediler. Ama ben buna rağmen yine dövüşmeyi düşünüyorum. 40 yaşındayım 60 yaşına kadar dövüşmeyi düşünüyorum.



Güncel Medya: Bu sporun kolay ve zor yanları nelerdir?

Çetin Demir: Bu sporun kolay hiç bir yanı yoktur. Arenada ömür boyu Kalıcı sakatlıklarla da karşılaşabiliriz. Ölümle de karşılaşabiliriz. Antrenmanları zaten kez daha zordur. Ben sabah 5'te bir antrenman yaparım. Akşam 8'de bir antrenman yaparım. Zaman zaman boksörlerle antrenman yaparım. Zaman, zaman güreşçilerle antrenman yaparım. Çünkü bütün branşları içine alan bir spordur. Yani bizim halk diliyle dediğim kafes dövüşleri branşı bütün vuruşlu branşların en zirvesidir. En iyi dövüşçüsü de orada dövüşür. En manyak dövüşçüsü de orada dövüşür. En psikopat dövüşçüsü de orada dövüşür. Çünkü kafes dövüşün de havlu atma, maçı bir şekilde yarıda bırakma şansı yoktur. Ya nakavt olursun bitersin ya da çok zor durumda kalırsın elini yere veya bir yerlere vurursun maçı öyle bırakırsın.

Güncel Medya: Bu spordaki başarılarınız sizi maddi veya manevi olarak tatmin etti mi?

Çetin Demir: Benim bu spordaki başarılarım mesela son Dünya şampiyonasına hazırlanırken 15 bin kredi çektim yarışmaya gittim kredimle yarışmaya gitti. Kredimle de geri döndüm. Uçağa tek bindim uçaktan da tek indim. Yani kimseyi göremedim.Bütün başarılarımda yalnız bırakıldım. Hiç bir şekilde kimseden yardım beklemedim. Kimsenin kapısını çalmadım. Kendi çabalarımla Ağrıyı temsilen turnuvalara katıldım. Her turnuvadan da başarıyla ayrıldım.

Güncel Medya: Toplumumuzda sporculara verilen değeri nasıl bulmaktasınız?

Çetin Demir: Öncelikle kendi branşımla söyleyeyim. Benim branşım Türkiye'de yasal bir federasyon değil. Ama Türkiye dışında hemen, hemen bütün ülkelerde yasal bir federasyondur. Türkiye'de de yasallaşma sürecindedir. Bizim doğu illerimizde sporcularımıza ilgi üst seviyededir. Ama kurumsal bazda ilgi üst seviyededir. Ama bir iş adamı bir sporcunun kolunda tutabilir. Onu destekleyebilir. Bir yerlere çıkmasına yardımcı olabilir. Ekonomik olarak destek olabilir. Bu bütün spor branşları için geçerli. Bununla ilgili kanun bile var. Sponsorluk yasası vardır. İş adamı ona sponsor olur. Ona verdiği desteği vergiden düşebiliyor. Ama ne yazık ki bu Ağrı'da yada doğu illerinde bunu yapamıyorlar.

Güncel Medya: MMA Sporcularının genel sorunları nelerdir?

Çetin Demir: Benim branşımdaki en önemli sorun her maçta muhakkak bir yara alıyoruz. Sorunumuz maddi ve manevi yönden olabiliyor. Bir maçtan burnumun üst kemiğini kırdım. Bunun ameliyatı da iki bin lira demek. Ya da çene ameliyatı oluyorsun buda üç bin. Kısaca sorunlarımız her iki yönden de oluyor. Tabi şu var ki bu dövüş bizim için alışkanlık haline geldi. Bir öğlen yemeği yemek gibi yada sabah uyanmak gibi alışkanlık oluyor.Zevk aldığında oluyor. Mutlu olduğunda oluyor. Biz bu maçlara adapte olarak gidiyoruz. Bazen dayak yemekten bile zevk alabiliyoruz. Çünkü kendini ona adapte ediyorsun. Hatta şunu söyleyebilirim benin son maçlarımda dövüş ne zaman başladı ne zaman bitti hatırlamıyorum. Karşımdakine ben ne yaptım hatırlamıyorum.



Güncel Medya: Ajansımızla nasıl bağlantı kurdunuz? bizimle bağlantı kurmanızın amacı nedir?

Çetin Demir: Ben sürekli yayınlarınızı takip ediyorum. Sürekli aktif paylaşımlarınızı da görüyorum. Bundan dolayı size ulaşıp sorunlarımı anlattım. Sizde duyarlı davranıp röportaj teklifinde bulundunuz.

Güncel Medya: Ağrı'da gerektiği kadar spora önem verildiğini veya yatırım yapıldığını düşünüyor musunuz?

Çetin Demir: Ağrı'da gerektiği kadar spora önem verildiğini, yatırım yapıldığını düşünüyorum.

Güncel Medya: İmkanınız olsa Ağrı'da spor alanlarında neler yapmak istersiniz?

Çetin Demir: Benim branşım hariç imkan verilirse başarıyı yakalamış, başarının zirvesinde olup o zirveyi uzun süre koruyabilecek sporcuları Ağrı'da tutmaya çalışırım.



Güncel Medya: Facebook hesabınıza baktığımızda Survivor yarışmacısı Adem Kılıççıyla fotoğrafınızı gördük. Adem Kılıççıyla aranızdaki bağ nedir?

Çetin Demir: Adem Ağrı'da büyüdü. Ağrı'da spor hayatına başladı. İsmet Sarı antrenörümüz var. Ademi yetiştiren, bu seviyeye getiren kişi odur. Ben ismet sarı boks antrenörümüz ve Adem ortalama 10 yılımızı gecesiyle gündüzüyle bir arada geçirdik. Hatta bir birimizin ağzına bile yemek verirdik. Birbirimizi beslemeye çalışırdık. Adem çok delikanlı, yiğit bir çocuktur. Zaten bu yapısını da, kişiliğini de orada sergiliyor. Ağrıyı da hiç unutmadı. Ama imkanlar onu Ağrı dışına itti.



Güncel Medya: Bu spora başlamak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Çetin Demir: Ben bir antrenör olarak şunu söyleyeyim, spor alternatif yaşamdır. Spor bir çok hastalığı yenebilecek bir ilaçtır. Spor gençlerimizi sokaktan çekecek bir faaliyettir. Ve herkese hatta sizlere bile günde yarım saat spor yapmanızı öneririm.



1 Mayıs 2017 , Pazartesi

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