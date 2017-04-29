Günde 6 milyon ekmek israf ediliyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşiyor. Geriye kalan da çöpe gidiyor.' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede günlük 6 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 300 gram üzerinden günlük olarak yaklaşık 85 milyon ekmek üretildiğini, tüketimin ise 79 milyon civarında olduğunu ifade ederek, geriye kalan kısmın çöpe gittiğini bildirdi.

İsraf edilen ekmek miktarının geçmişte daha da fazla olduğunu belirten Palandöken, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdikleri kampanyalarla israfın bir ölçüde önüne geçtiklerini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağını vurgulayan Palandöken, buğday ithalatının da önüne geçilebileceğine işaret etti.

Türkiye'de yaş sebze ve meyvenin de bir kısmının tarladan sofraya gelinceye kadar israf edildiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden kaybediliyor. Meyve ve sebzelerde toplama sırasında yüzde 4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada da yüzde 3-10 civarında israf yaşanıyor. İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye'nin tamamı doyar, Türkiye'de 60 hastane, 120 okul yapılır."

29 Nisan 2017 , Cumartesi

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