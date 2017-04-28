Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurucusu olduğu AK Parti'ye 2 Mayıs tarihinde üye olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu.

Haftasonu Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti'ye üye olacağı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halk oylamasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye üye olması engeli kalmadı. 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıya Cumhurbaşkanımız ve liderimizin üyelik girişini yapacağız. 21 Mayıs'ta da olağanüstü kongremizi toplayacağız.

28 Nisan 2017 , Cuma

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