Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurucusu olduğu AK Parti'ye 2 Mayıs tarihinde üye olacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu.
Haftasonu Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti'ye üye olacağı açıklandı.
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Halk oylamasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye üye olması engeli kalmadı. 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıya Cumhurbaşkanımız ve liderimizin üyelik girişini yapacağız. 21 Mayıs'ta da olağanüstü kongremizi toplayacağız.
|
28 Nisan 2017 , Cuma Bu haber toplam 144 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Başkan Işın, Helise Günü Etkinlikleri Kapsamında Abide Mahallesi Sakinleri İle Bir Araya Geldi İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun'dan Kurban Bayramı COŞ, JANDARMA'YI KUTLADI 'Rus uçağı ve Uludere olayını tekrar inceleyeceğiz' İshakpaşa Yurt Müdürü Tekin’den Müftülüğe ziyaret Eğitim-Bir-Sen'den, Doğubayazıt Kaymakamı Akhan'a Ziyaret İshak Paşa Sarayının sis altındaki büyüleyici güzeliği AKP SAKARYA MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIMIZDIR: 1000 YATAKLI HASTANE UNUTULMASIN
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın