Ağrı'da Rektör Yardımcılığına Yeni Atama

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Prof. Dr. Önder Şimşek atandıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Rektör yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Prof. Dr. Önder Şimşek atandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Rektör yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı. Karabulut, tarafından Rektör Yardımcılığı görevine Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Şimşek atandı.

28 Nisan 2017 , Cuma

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