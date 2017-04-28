Ağrı'da Rektör Yardımcılığına Yeni Atama
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Prof. Dr. Önder Şimşek atandıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Rektör yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Prof. Dr. Önder Şimşek atandı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından Rektör yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı. Karabulut, tarafından Rektör Yardımcılığı görevine Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Şimşek atandı.
|
28 Nisan 2017 , Cuma Bu haber toplam 141 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Polis Merkezi'ne Saldırı, Doğubayazıt'ta giriş çıkışlar kapatıldı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar İl Özel İdare2016-2017 Kış Sezonunda 33 bin Km Yol Açtı SERDİVAN'DA ÖĞRENCİLER DÜZENLENEN İFTARDA BULUŞLU Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı Tendürek Dağı'nda Operasyon Havadan Destekle Devam Ediyor Ağrı'da "İstihdamda Milli Seferberlik" Kapsamında İstihdam Toplantısı Yapıldı
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın