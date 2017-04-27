Ağrı İHH Başkanı Engin 2017 Yetim Dayanışma Günleri Kapsamında Sri Lanka'da

Aralarında Ağrı İHH Başkanı Kerem Engin'inde bulunduğu Türkiye'den 8 kişilik bir heyet, Bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Yetim Dayanışma Günleri” kapsamında Sirilanka ya gitti.

İHH İnsani Yardım Vakfının bu yıl 7’ncisini düzenlediği “Yetim Dayanışma Günleri” kapsamında 36 ülkede hayata geçirilecek olan 651 projeden yaklaşık 170 bin yetim yararlanacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2017 yılı “Yetim Dayanışma Günleri”ne (YDG) Mart ayında start verdi.

Hali hazırda 15 bine yakını Türkiye’de olmak üzere dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, YDG organizasyonunu 2011 yılından beri düzenli olarak sürdürüyor.

Mart ayında başlayan, Nisan ve Mayıs aylarında devam edecek olan 2017 YDG ile dünyada 36 ülkede 651 proje gerçekleştirilerek 170 bine yakın yetime ulaşılması hedefleniyor.

651 projenin 324’ü ise Türkiye’nin 60 ilinde uygulanacak.

Ziyaret edilecek ülke ve bölgeler

Düzenli yetim çalışması yapılan 54 ülkeden 30'unda Türkiye’den gönderilecek ekipler görev alırken, 6 ülke ve bölgede ise çalışmalar buralardaki partner kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ziyaret edilecek ülkeler, Sri Lanka, Burkina Faso, Eritre (Kesele Bölgesi), Etiyopya, Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Endonezya/Açe, Filipinler/Moro, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Tayland/Patani, Nepal, Myanmar, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Sancak, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Suriye ve Türkiye.

Partner kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirileceği ülke ve bölgeler ise,

Çad, Mısır, Nijer, İran, Filistin ve Yemen.

Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, şiir, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.



27 Nisan 2017 , Perşembe

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