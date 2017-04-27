 

30 Nisan 2017

AK Parti Erzurum il başkanı Mehmet Emin Öz'den Rektör Karabulut'a ziyaret

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Beraberindeki Heyet Rektör Prof. Dr. Karabulut’u Ziyaret Etti

    Ak Parti Erzurum İl Sayın Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Av. Ahmet Küçükler, Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmem Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdulsettar Demir, Final Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Erol Emin Haki ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doc. Dr. Fuat Karabulut Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
      Ak Parti Erzurum İl Sayın Başkanı Mehmet Emin Öz "Yoğun bir seçim sürecinden dolayı Sayın Rektörümüze planladığımız ziyaretimizi zamanda yapamadık. Çok değer verdiğimiz Sayın Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un Ağrı'ya güzel hizmetler vereceğine olan inancımız tamdır. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile birlikte Ağrı'nın akademik başarısıyla adından söz ettiren bir üniversite olacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." dedi.
     Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise “uzun zamandan beri tanıdığım samimi dostlarımın, atandığım bu yeni görevimden dolayı beni yalnız bırakmayarak ziyaretime gelmeleri beni çok memnun etmiştir. Bu erdemli davranışlarından dolayı kıymetli dostlarıma teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Karabulut heyetle beraber Üniversite Kampüsünü gezdi.

27 Nisan 2017 , Perşembe Bu haber toplam 149 defa okundu.

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