Patnos'ta Şehit Astsubay Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurladı

Bitlis'teki terör operasyonunda şehit olan Astsubay Çelebi ve Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin memleketlerinde toprağa verildi.

Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Emrah Çelebi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Türk bayrağına sarılan şehit Astsubay Çelebi için Patnos ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde tören düzenlendi.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehit Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti.

Şehidin 19 aylık çocuğu Miran Çelebi'nin de bulunduğu törende, şehidin eşi Sündüz Çelebi "Eşimi son bir kez daha göreyim." diyerek ağıt yaktı.

Şehit astsubay Çelebi için kılınan cenaze namazı sonrası, Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk dua okudu.

Askeri tören mangası ve vatandaşlar, daha sonra şehidin tabutunu bir süre omuzlarda taşıyıp tekbirler eşliğinde babaevinin önüne getirildi.

Helallik alınması sonrası şehit Çelebi'nin naaşı, cenaze aracı ile Sütlü Pınar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp okunan dualarla defnedildi.

Bitlis şehidini toprağa verdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon kapsamındaki arazi arama tarama faaliyeti sırasında, PKK'lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tekin Tekin (26) için Tatvan ilçesi Kırkbulak köyü meydanında tören düzenlendi.

Vali Ahmet Çınar, Türk bayraklarıyla donatılan meydanda yaptığı konuşmada, kentte bugün ikinci şehidi uğurladıklarını söyledi.

Teröristlerin haince toprağa gömdükleri patlayıcılarla güvenlik güçlerinin şehit olduğunu anlatan Çınar, bu durumun acı verdiğini ifade etti.

Şehit Tekin'in naaşı, İl Müftüsü Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırarak dua etmesinin ardından, köy mezarlığında defnedildi.

26 Nisan 2017 , Çarşamba

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