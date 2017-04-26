Ağrı'da Miraç Kandili Nedeni ile Süt Dağıtımı Yapıldı

Ağrı’da Miraç Kandili nedeni ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Ağrıda Miraç Kandili nedeni ile Ağrı Merkez Camii'nde akşam namazından sonra kandil programı düzenlendi. Programda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleri tarafından cami avlusuna stant kuruldu. Kurulan stantta kandil programı sonunda vatandaşlara süt dağıtıldı.

Düzenlenen Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, İl Müdür Yardımcısı Tuncay Taşdemir ve İl Müdürlüğü personelli katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, İl Müdürlüğü standını ziyaret eden vatandaşların kandilini tebrik etti. Program esnasında Ağrı Valisi Musa Işın standı ziyaret ederek İl Müdürümü Kenan Engin ve vatandaşların kandilini tebrik etti.

26 Nisan 2017 , Çarşamba

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