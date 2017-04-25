Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütle ilişkisi oldukları öne sürülen askeri personel, infaz koruma memuru ve zabıt katibinden oluşan 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt ile ilişkili oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 7 kişinin yakalanması amacıyla, Ağrı merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 askeri personel, bir infaz koruma memuru ve bir zabıt katibi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

25 Nisan 2017 , Salı

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