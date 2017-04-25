Yukarı Küpkıran Okulu Öğrencilerinden Anlamlı Kutlama

Yukarı Küpkıran İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Tarafından Polis Haftası Münasebetiyle Düzenlenen Törene Polisler Katıldı.

Yukarı Küpkıran İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen kutlama törenine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. Törende polis konulu kompozisyon ve şiirler okuyan öğrencilere Polisler tarafından teşekkür edildi.

Ayrıca anaokulu öğrencilerine polis nedir, ne iş yapar, hangi görevleri yapan polisler vardır konularında kısaca bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

25 Nisan 2017 , Salı

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