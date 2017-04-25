Yukarı Küpkıran Okulu Öğrencilerinden Anlamlı Kutlama
Yukarı Küpkıran İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Tarafından Polis Haftası Münasebetiyle Düzenlenen Törene Polisler Katıldı.
Yukarı Küpkıran İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen kutlama törenine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. Törende polis konulu kompozisyon ve şiirler okuyan öğrencilere Polisler tarafından teşekkür edildi.
Ayrıca anaokulu öğrencilerine polis nedir, ne iş yapar, hangi görevleri yapan polisler vardır konularında kısaca bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.
|
25 Nisan 2017 , Salı Bu haber toplam 133 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Mustazaflar Cemiyeti Ağrı Şubesi Şubat Ayında 25 Muhtaç Aileye Ulaştı Patnos'ta trafik kazası: 2 yaralı Ağrı-İran ve Doğubayazıt-Çaldıran Yolunda Yoğun Buzlanma YPG ile IŞİD arasında esir takası! EPDK 16 şirkete 4,1 milyon lira ceza kesti ADAPAZARI BELEDİYESİ'NDEN CAMİLİ'DE İFTAR Sağlık Bakanlığı, doktor açığını ‘mecburi hizmet’ kaçaklarıyla kapatacak PKK'nın Kandil'le İrtibatı Kesildi
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın