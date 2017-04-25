Ağrı Belediyesinden Öğrencilere 23 Nisan Şenliği

Ağrı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı münasebetiyle çocuklara yönelik şişme oyun parkurları kurarak çocukların eğlenmelerini sağladık.

Ağrı Valisi Musa Işın'ın talimatları doğrultusunda Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 15 Nisan Kapalı spor salonunda oyun parkurları kurarak çocukların doyasıya eğlenmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağladık.

Oyun Parkuru yanında iştirakte bulunan çocuklarımıza şapka dağıtımı, animatör eşliğinde yüz boyaması ve balon dağıtımını da gerçekleştirdik. Ağrı Belediyesinin taşımasını yaptığı çocuklara 23 Nisan Çocuk bayramında unutulmaz anılar yaşatıldı.

25 Nisan 2017 , Salı

Bu haber toplam 106 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.