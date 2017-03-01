13. EİT Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı zirvenin açılışında ilk olarak liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, solunda ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

Zirvenin açılış konuşmasını EİT dönem başkanlığını Pakistan'a devreden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Aliyev'in ardından dönem başkanlığını üstlenen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, katılımcılara hitap etti.

1 Mart 2017 , Çarşamba

Bu haber toplam 37 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.