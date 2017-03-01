Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, maddi sıkıntı nedeniyle yuva kuramayan çiftler için başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasına başvuran kişi sayısı 30 bini aştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının maddi sıkıntılar nedeniyle yuva kuramayan çiftler için 2016 Nisan ayında başlattığı "Çeyiz Hesabı" uygulamasına şu ana kadar başvuran kişi sayısı 30 bini geçti.

Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik, 16 Aralık 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik dönemini yaptığı birikimle rahat geçirmek isteyen hiç evlenmemiş ve 27 yaşından önce evlenecek olanların yararlanabileceği, ailelerin de çocukları adına açabilecekleri çeyiz hesabı uygulaması, 18 Nisan 2016'da başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, devlet katkısından yararlanma imkanı sunduğu ve birikim yapmayı sağladığı için evlenecek çiftler tarafından yoğun ilgi gören uygulamaya şu ana kadar 30 bin 200 kişi müracaat etti.

Başvuru kabul eden banka sayısı 14'ten 15'e çıkarken bugüne kadar açılan hesaplarda biriken para miktarı ise 25 milyon 52 bin 233 lira 10 kuruş oldu.

Kimler yararlanabilir?

Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabilecek. Türk vatandaşı olup kendi talebiyle bunu kaybeden mavi kart sahipleri ile üçüncü dereceye kadar alt soyları da çeyiz yardımı hakkından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet şartı olmadığı için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz yardımı alabilecek.

Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

Ödemesini 3-4 yıl arasında düzenli yapanlara, 4 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde, hesaptaki birikimlerinin yüzde 15'i kadar katkı sağlanıyor. 5 yıl veya daha uzun süre ödeme yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak koşuluyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Çiftler, hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus üst sınırı aşan miktarda para yatırabiliyor. Ancak bu tutar en fazla 15 bin lira olabiliyor.

İlk ödeme 2019'da

Çeyiz Hesabı için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor. Aylık ödemede 3 kereden fazla, 3 aylık ödemelerde ise birden fazla ödemenin aksatılması, hesabın sona erdirilmesine neden oluyor.

Çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor. Bu kapsamda en geç 2 ay içerisinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabiliyor.

Yuva kuracak gençlere sağlanacak devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak ve hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Çeyiz Hesabı'nın ilk ödemesi ise 2019'da yapılacak.

1 Mart 2017 , Çarşamba

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