Dilenerek Yaşam Mücadelesi Veren Minikler

Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelip Muş'un Malazgirt ilçesindeki vatandaşlardan yardım talep eden Suriyeli sığınmacılardan yaşları 6 ile 9 arasında değişen dört minik kız çocuğunun, eksi 15 derecede karın üzerinde oturarak dilenmeleri yürek burkuyor.

Suriye'deki savaştan kaçarak Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen sığınmacılar, sabahın erken saatlerinde Patnos-Malazgirt arası çalışan araçlarla Malazgirt ilçesine gelerek dileniyor. Sığınmacıların içler acısı görüntüleri yürek sızlatırken, topladıkları parayla tekrar Patnos'a dönüyorlar.

Malazgirt sokaklarında ekmek derdine düşen Suriyeli savaş mağduru minik sığınmacı kız çocukları, "Malazgirt halkı bize daha iyi davrandığı için geliyoruz. Evlerimiz Patnos'ta, buraya sabah saatlerinde gelip akşam tekrar evlerimize gidiyoruz. Yaklaşık 20-25 TL toplayabiliyoruz. Bu topladığımız paraları anne ve babamıza veriyoruz, onlarda bizlere yiyecek alıyorlar. Bizler halktan para talep etmezsek açlıktan ölürüz. Malazgirt'te yaşayan vatandaşlar çok merhametli, burada kimse bize yardım etmezse, bizler yemek parasını nereden bulacağız?" dedi.

Malazgirt halkı ise Suriyeli savaş mağduru olan bu kişilerin hangisinin yardıma muhtaç hangisinin yalan konuştuğunu bilemediklerini ifade ettiler.

28 Şubat 2017 , Salı

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