Ağrı'da Trafik Kazası:3 Araç Birbirine Girdi Maddi Hasar Büyük
Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Erzurum Caddesinde meydana geldi. T.G. idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, park halinde bulunan başka bir araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında ölen ve yaralan olmadığı bildirildi. Kaza sonrası şoka giren T.G. olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T. G. nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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