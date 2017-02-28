Ösym, Sınavlardaki Güvenlik Uygulamalarını Artırıyor

Sınavlarda güvenlik uygulamaları kapsamında kullanılan kamera sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat artışla 251 bin 607'ye ulaştı.

ÖSYM tarafından geçen yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen sınavlarda, güvenlik uygulamaları kapsamında kullanılan kamera sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat artışla 251 bin 607'ye ulaştı.

ÖSYM'nin "2016 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu"na göre, geçen yılki sınavlarda kopya girişimlerini engellemek ve daha etkin bir kontrol sağlamak amacıyla dijital saate entegre kamera ve dedektör ile üst arama uygulaması yaygınlaştırıldı.

Bir önceki yılın aynı döneminde 129 bin 321 kamera ile sınav bina ve salonları kayıt altına alınırken, geçen yılın aynı döneminde sınavlarda, 251 bin 607 kamera kullanıldı. Böylece, ÖSYM'nin geçen yıl kullandığı kamera sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

Bina girişlerinde 25 bin 812 el dedektörü ile adayların üstü arandı.

Kamera kayıtları, ÖSYM'de oluşturulan komisyon tarafından incelendi ve sonuçları üst yönetime iletildi. Ayrıca, sınav evrakının taşınması için kullanılan nakil araçlarında, ÖSYM merkezden kontrol edilebilen elektromekanik kilit uygulamasına devam edildi.

Bunun yanında, ÖSYM tarafından adayların soru kitapçık türünü cevap kağıdına yanlış kodlamaları durumunda hak kaybı yaşanmaması için cevap kağıdı ve soru kitapçığı eşleştirmesi yapabilen karekod uygulaması ile sınavların değerlendirme süreci hızlandırıldı.

5 bin 556 kişinin sınavı iptal

Öte yandan, geçen yıl ÖSYM sınavlarında, bin 955 kişinin kol saati, bin 167 kişinin diğer kural dışı davranış, 778 kişinin geçersiz kimlik belgesi, 759 kişinin metal takı, 512 kişinin fazladan işaretleme, 156 kişinin cep telefonu, 115 kişinin cüzdan, 92 kişinin sınav öncesi okuma, 32 kişinin de kopya nedeniyle sınavı iptal edildi. Sınavı iptal edilen kişi sayısı 5 bin 556 oldu.

Diğer taraftan ÖSYM yetkilileri, 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylara salona alınma işleminin 09.45'te sona ereceği uyarısını yineledi.

28 Şubat 2017 , Salı

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