İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından Okullarda Yeterli Ve Dengeli Beslenme Eğitimi Yapıldı

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Eğitim Programı kapsamında ilkokul çocuklarına; tüm besin gruplarının tüketilmesi alışkanlığının kazandırılması, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması a

Düzenlenen Eğitim Şehit Hikmet Koman ve Şeyh Edebali İlk Öğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine verildi.

Eğitimde; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler ile tahıl grubunun yeterli ve dengeli beslenmedeki önemine vurgu yapıldı.

Yapılan Eğitim İle İlgili Konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; “Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi ve gelişmesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli ve dengeli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Beslenme konusunda daima dengeli olmak ruh ve beden sağlığı için çok önemlidir” dedi.

İl Müdürlüğümüz;sağlıklı gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için okullarda yeterli ve dengeli beslenme konulu eğitimler düzenlemeye devam edecektir.

27 Şubat 2017 , Pazartesi

