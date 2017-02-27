 

27 Şubat 2017

Ağrı'da Bir Kadın 4 Ay Önce Evlendiği Eşi Tarafından Öldürüldü

Ağrı'da bir kadın 4 Ay önce evlendiği eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Fırat Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 21 yaşındaki F.Ç. ile 4 ay önce evlendiği eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmada B.Ç. tarafından pompalı tüfekle başından vurulduğu belirtilen genç kadın, olay yerinde öldü.
F.Ç'nin cenazesi, kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından alınarak Kağızman Caddesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Polislerce gözaltına alınan koca B.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine çıkartıldı.
Cumhuriyet Savcılığına ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.Ç. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettikten sonra susma hakkını kullandığı belirtildi.

27 Şubat 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 65 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


DADAŞLAR İFTARDA BİRARAYA GELDİ Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" projesi kapsamın 74 okula sertifika verildi Ağrı Belediyesi projelerine aralıksız devam ediyor AİÇÜ tarafından Rekabet Kurumu Faaliyetleri ve Rekabet Uzmanlığı Mesleği" Konferansı Özel İdare’den Ağrı’ya Dev İhale Desteği Ağrı İHH'dan 217 Öğrenciye Kışlık Yardım DIŞ TRANSFER ANLAŞMA SAĞLANAN İSİMLER İMZA ATACAK Ağrı Vali'si Musa Işın'ın 10 Kasım Mesajı

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun


altın