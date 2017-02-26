Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti

Ağrı'da baba mesleği olan sobacılıkta farklı işler yapmak isteyen Köse, uzun süre çalıştığı kalorifer kazanı projesini başarıyla tamamlayarak kazan imal etmeye başladı.

Ordu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olan İsrafil Köse, yüksek lisans yaptıktan sonra baba mesleğine el attı. Ağrı'da baba mesleği olan sobacılıkta farklı işler yapmak isteyen Köse, uzun süre çalıştığı kalorifer kazanı projesini başarıyla tamamlayarak kazan imal etmeye başladı.

PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Baba mesleği sobacılığı sevdiği için bu mesleği tercih ettiğini vurgulayan Köse, ürettiği kalorifer kazanıyla ilgili patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu projeyle doğu bölgesine açılmayı hedeflediklerini belirten Köse, "Soğuk bir ilde yaşadığımız için bölge halkının ihtiyacı vardı. Hem yakıttan tasarruf, hem de daha fazla ısınmaya ihtiyaç duyduğumuz için, böyle bir tasarım çalışması yaptık. Uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyordum" dedi.

"KALORİFER KAZANINI 2 BİN TL'YE SATIYORUZ"

Kalorifer kazanını ilk olarak kendi iş yerine kurduklarını kaydeden Köse, test çalışmasının başarıyla sonuçlanmasının ardından piyasaya satmaya başladıklarını belirtti. Ürettikleri kalorifer kazanını 2 bin TL'ye sattıklarını ifade eden Köse, "İlk denemesini kendi dükkanımızda yaptık. Bize faydalı olan, insanlara da faydalı olsun istedik. Şu anda kalorifer kazanlarımızı alan müşterilerimizin hepsi memnun. İnşallah Türkiye'nin her yerine bunu yaymaya çalışacağız. Türkiye standartlarına uygun ürünümüz için aynı zamanda patent başvurusunda da bulunduk. İnşallah patentini alacağız" diye konuştu.

"HAMMADDEYİ DIŞARDAN GETİRDİĞİMİZ İÇİN MALİYET FAZLA"

Ağrı'da kalorifer kazanlarını üretirken ham madde sıkıntısı çektiklerini ifade eden Köse, "Kalorifer kazanı üretirken, en fazla yaşadığımız sorunlardan birisi ham madde ihtiyacı. Ham maddeyi dışarıdan getirmek zorunda kalıyoruz. Bu da yüksek maliyete sebep oluyor. Eğer ham madde için bir çalışma olursa ürettiğimiz kalorifer kazanlarını daha ucuz bir fiyata vatandaşlarımıza satacağız. Böylece bizim adımıza daha iyi maliyetli ve vatandaşımıza daha uygun fiyata vereceğimiz kalorifer kazanını imal etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

SİPARİŞLERİ YETİŞTİREMİYORUZ"

Kalorifer kazanlarına çevre illerden yoğun bir talep olduğunu ve siparişleri yetiştiremediklerini vurgulayan Köse, "Kalorifer kazanımızı çevre illerden isteyen müşterilerimiz var. Ancak şu anda sadece Ağrı'da bunun satışını yapmaktayız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bölgesel olarak çalışacağız" dedi

Yaptıkları kalorifer kazanının diğer kalorifer kazanlarına göre daha tasarruflu olduğuna değinen Köse, "Diğer kazanlarda fana ihtiyaç varken bu kalorifer kazanında fana ihtiyaç yok. Ekstradan ızgarası sulu ızgaradır. Izgarasında su dolaştığı için yanmaya başladığı anda ısıtmaya başlıyor. Bu da ısı konusunda büyük bir avantaj oluyor. Hem zamandan hem de ısıdan tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca kalorifer kazanlarını talebe göre değişik ebatlarda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan, kalorifer kazanı projesinden dolayı oğlu İsrafil Köse ile gurur duyduğunu ifade eden baba Muzaffer Köse de, oğluyla birlikte yaptıkları işi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

26 Şubat 2017 , Pazar

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