Ağrı'da Mendil Satan Çocuğun Kafasına Buz Sarkıtı Düştü

Ağrı'da kafasına çatından buz sarkıtı düşen mendil bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesinde okul harçlığını mendil satarak çıkarmaya çalışan Ferdi Yaşar'ın kafasına 4 katlı bir binanın çatısında oluşan buz sarkıtları düştü. Yaşar'a ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kafasından yaralanan Ferdi Yaşar olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ferdi Yaşar'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan başka bir binanın üzerinde biriken kar kütlesinin park halinde duran aracın üzerine düşmesi sonucu aracın arka camı kırıldı. Araçta büyük tahribat oluştu.

26 Şubat 2017 , Pazar

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