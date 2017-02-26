Ağrı'da Mendil Satan Çocuğun Kafasına Buz Sarkıtı Düştü
Ağrı'da kafasına çatından buz sarkıtı düşen mendil bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesinde okul harçlığını mendil satarak çıkarmaya çalışan Ferdi Yaşar'ın kafasına 4 katlı bir binanın çatısında oluşan buz sarkıtları düştü. Yaşar'a ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kafasından yaralanan Ferdi Yaşar olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ferdi Yaşar'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan başka bir binanın üzerinde biriken kar kütlesinin park halinde duran aracın üzerine düşmesi sonucu aracın arka camı kırıldı. Araçta büyük tahribat oluştu.
|
26 Şubat 2017 , Pazar Bu haber toplam 32 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Ağrı’dan İstanbul’a gitmekte olan otobüste 650 paket kaçak sigara ele geçirildi KUNDURUCULARIN İFTARI FARKLI OLUR Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı Doğu'ya destek paketi netleşti Şehit köy korucularından geriye 8 gözü yaşlı kadın ile 51 yetim çocuk kaldı Ağrı'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi Kuşatmanın 91.gününde Halep halkından dünyaya mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletlerini Kızılay'a verdi Vali Işın, Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın