Ağrı'da Terör Operasyonu: 3 Tutuklama

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14-15 Şubat 2017 tarihlerinde Doğubayazıt ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlar sonucu S.Y., Y.S., M.N.K., M.S., İ.K. ve S.E. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman, sözde örgütü simgeleyen bez parçaları, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, dijital materyaller, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltında bulunan şüphelilerin işlemleri tamamlanarak 24 Şubat 2017 günü adli mercilere sevkleri sağlanmış olup; S.Y., Y.S. ve M.N.K. isimli 3 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

25 Şubat 2017 , Cumartesi

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